Изумительная дикая природа и захватывающие пейзажи в работах мексиканского фотографа (Фото) Снимки, сделанные талантливым оператором дрона Пепе Сохо. Пепе Сохо родился в Мехико и с ранних лет демонстрировал свои художественные способности.