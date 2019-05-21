Волшебные совы в объективе Даниэля Невареса (Фото) Потрясающие совы, сфотографированные Даниэлем Неваресом (Daniel J Nevares), талантливым фотографом и искателем приключений из Сан-Франциско, Калифорния. Даниэль фокусируется в основном на фотосъемке птиц и животных, а также на пейзажной фотографии.