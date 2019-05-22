Красивые кадры природных пейзажей от Даниэля Эверта (Фото) Даниэль Эверт (Daniel Ewert) - талантливый фотограф и авантюрист, в настоящее время проживающий в Пенсаколе, штат Флорида. Он фокусируется главным образом на пейзажах, природе и путешествиях. У Даниэля более 36 000 подписчиков в Instagram.