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Красивые кадры природных пейзажей от Даниэля Эверта (Фото)
Даниэль Эверт (Daniel Ewert) - талантливый фотограф и авантюрист, в настоящее время проживающий в Пенсаколе, штат Флорида. Он фокусируется главным образом на пейзажах, природе и путешествиях. У Даниэля более 36 000 подписчиков в Instagram.
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