Атмосферные lifestyle-фотографии авантюристки из Германии (Фото) Беттина Халас (Bettina Halas) — 25-летняя фотограф-самоучка и авантюристка из Германии. Она фокусируется в основном на путешествиях, съемке на открытом воздухе и lifestyle-фотографии. Беттина путешествует по всему миру, чтобы документировать свои потрясающие приключения. На ее страницу в Instagram подписаны более 91 000 человек.