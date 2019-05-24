Уличное искусство талантливого уличного художника из Англии (Фото) Талантливый уличный художник из Англии, известный под псевдонимом My Dog Sighs, сделал свой первый рисунок в 7-ем возрасте. С тех пор его все знали, как ребенка, умеющего рисовать, и этого было достаточно, чтобы стремиться стать художником. Годами позже он оставил работу в начальной школе, где преподавал, и решил стать профессионалом, начав рисовать все, что, по его мнению, должно было понравиться галеристам.