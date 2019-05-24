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Пятница, 24.05.2019
Уличное искусство талантливого уличного художника из Англии (Фото)
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Уличное искусство талантливого уличного художника из Англии (Фото)

Талантливый уличный художник из Англии, известный под псевдонимом My Dog Sighs, сделал свой первый рисунок в 7-ем возрасте. С тех пор его все знали, как ребенка, умеющего рисовать, и этого было достаточно, чтобы стремиться стать художником. Годами позже он оставил работу в начальной школе, где преподавал, и решил стать профессионалом, начав рисовать все, что, по его мнению, должно было понравиться галеристам.
Фото: zefirka.net
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Искусство, Художник, Рисунок, Уличное искусство.
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