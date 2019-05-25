"Игра престолов": как выглядели бы герои сериала живи они в 90-х годах (Фото)

Вот и подошел к концу самый эпичный сериал в мире. А фанаты времени не теряли и создали кучу комиксов и картинок с любимыми героями. Вспоминаем лучшее из них.