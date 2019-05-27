Мастерство сюрреализма: невероятные снимки с помощью Photoshop (Фото) Когда талантливому индонезийцу по имени Рама Кришна Мукти Ади (Rama Krisna Mukthi Adi), было всего 15 лет, он решил стать виртуозом фотошопа. Сейчас ему 19, и стоит признать - он им стал. Соединяя в фоторедакторе собственные фотоработы и стоковые снимки, он создает невероятные миры и реализует невероятные фантазии.