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Мастерство сюрреализма: невероятные снимки с помощью Photoshop (Фото)
Когда талантливому индонезийцу по имени Рама Кришна Мукти Ади (Rama Krisna Mukthi Adi), было всего 15 лет, он решил стать виртуозом фотошопа. Сейчас ему 19, и стоит признать - он им стал. Соединяя в фоторедакторе собственные фотоработы и стоковые снимки, он создает невероятные миры и реализует невероятные фантазии.
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