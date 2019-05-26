Красота в деталях: невероятные картины из бумаги (Фото) Пользователь твиттера Виктор Кушнаренко восхитил интернет своими этюдами, которые он в свободное время вырезает из бумаги. По словам жителя Пскова, на каждую картину затрачено от 8 до 80 часов кропотливой работы. Пенсионер проживает в городе Пскове, увлекается рыбалкой, а на досуге вырезает картины из бумаги. Все его работы выполнены безупречно и просто ювелирно.