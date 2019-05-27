3D искусство: коллекция удивительных работ художника самоучки из Франции (Фото) 23-летний цифровой художник Дилан Ковальски (Dylan Kowalski) живет во Франции. Молодой талант-самоучка рисует в стиле научной фантастики и работает над множеством проектов с конца 2014 года, в том числе с дизайном персонажей, дизайном окружающей среды и матовой живописью. Вот его недавняя коллекция симпатичных 3D-персонажей из серии "В темное тысячелетие".