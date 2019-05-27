Скачать
Понедельник, 27.05.2019
3D искусство: коллекция удивительных работ художника самоучки из Франции (Фото)
1 / 41

3D искусство: коллекция удивительных работ художника самоучки из Франции (Фото)

23-летний цифровой художник Дилан Ковальски (Dylan Kowalski) живет во Франции. Молодой талант-самоучка рисует в стиле научной фантастики и работает над множеством проектов с конца 2014 года, в том числе с дизайном персонажей, дизайном окружающей среды и матовой живописью. Вот его недавняя коллекция симпатичных 3D-персонажей из серии "В темное тысячелетие".
zefirka.net
Фото: zefirka.net
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Искусство, 3D, Художник, Персонаж, Дизайн, Дилан Ковальски, Dylan Kowalski.
10:13 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь