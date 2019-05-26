"Живая скульптура": гиперреализм в работах Энди Райта (Фото) Точность, с которой Энди Райт (Andy Wright) создает свои шедевры, поражает. Он работает в разных направлениях - от гиперреализма до сюрреализма и классики. Неизменной остается лишь мельчайшая детализация образов, благодаря которой автор добивается эффекта "живой скульптуры". Персонажи известных фильмов, мифические существа и знаменитости настолько реалистичны, что создается полное ощущения их присутствия.