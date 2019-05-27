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Чудесные зверьки на снимках фотографа из Южной Финляндии (Фото)
Осси Сааринен (Ossi Saarinen) — талантливый фотограф, ретушер с характером авантюриста, в настоящее время живет в Холлола, Южная Финляндия. Осси снимает чудесные портреты белок, лис, птиц, уток, енотов и других симпатичных животных.
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