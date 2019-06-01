В мире дикой природы: фантастические снимки птиц Германии (Фото) Анке Кнайфель (Anke Kneifel) - талантливый фотограф, любительница природы и орнитолог, в настоящее время проживающая в Бранденбурге, Германия. Она фокусируется в основном на птицах, животных и фотографии природы. Анке путешествует по всей Германии, чтобы запечатлеть фантастические снимки птиц и животных.