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Ненастоящие домашние питомцы, которые выглядят слишком реалистично (Фото)
Японский художник, известный под творческим псевдонимом Гардения Миру (Gardenia Miru), создает игрушки из валяной шерсти, которые выглядят настолько реалистично, что их можно запросто принять за настоящих домашних животных. Сегодня мы предлагаем взглянуть на новые впечатляющие творения!
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