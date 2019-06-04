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Вторник, 04.06.2019
Порадуйте свой глаз: идеальные снимки из серии "рай для перфекциониста" (Фото)
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Порадуйте свой глаз: идеальные снимки из серии "рай для перфекциониста" (Фото)

Как же сложно жить, когда все вокруг обязательно должно быть идеальным! Идеально разложенные вещи на полке, идеально подстриженный газон, идеальная уборка, укладка, макияж… Да что угодно! Если для большинства людей это - мелочи, то для перфекционистов - жизненная необходимость. Поэтому мы решили немного порадовать этих любителей всего ровного, точного и совершенного подборкой из 20 идеальных фото!
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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Совершенство, Снимок, Идеал, Перфекционизм.
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