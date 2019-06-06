Красочные пейзажи в объективе камеры (Фото) Мэнди Розенфельд (Mandy Rosenfeld) - талантливая фотограф-самоучка и авантюристка, проживающая в Заксене, Германия. Она фокусируется в основном на путешествиях и пейзажной фотографии. Мэнди использует камеру Canon EOS 70D. На ее страницу в Instagram подписаны более 82 000 человек.