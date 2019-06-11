Американский модернизм на обложках: работы Уильяма Брэдли (Фото) Когда речь заходит о модерне в США, в первую очередь вспоминают легендарного Луиса Комфорта Тиффани. Однако в графическом дизайне тон задавал другой человек. В 1893 году издательство "Harper’s" поместило на обложку работу малоизвестного художника Уильяма Брэдли - и это стало сенсацией. Знатоки ставят этого американского Брэдли в один ряд с Анри де Тулуз-Лотреком и Обри Бердслеем.