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Вторник, 11.06.2019
Американский модернизм на обложках: работы Уильяма Брэдли (Фото)
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Американский модернизм на обложках: работы Уильяма Брэдли (Фото)

Когда речь заходит о модерне в США, в первую очередь вспоминают легендарного Луиса Комфорта Тиффани. Однако в графическом дизайне тон задавал другой человек. В 1893 году издательство "Harper’s" поместило на обложку работу малоизвестного художника Уильяма Брэдли - и это стало сенсацией. Знатоки ставят этого американского Брэдли в один ряд с Анри де Тулуз-Лотреком и Обри Бердслеем.
kulturologia.ru
Фото: kulturologia.ru
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Американский художник, Обложки изданий, Старые обложки, Яркие рисунки, Американский модерн, Уильям Брэдли.
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