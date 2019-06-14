Плодородные мотивы в работах художника Феликса Варламишвили (Фото) Полотна Феликса Варламишвили мгновенно врезаются в память, а их сюжеты, перетекая с одной картины на другую, создают мир "законсервированных" воспоминаний, в котором нет разницы куда идти - кругом благодатный труд, пышные всходы урожая и полные сети рыбы.