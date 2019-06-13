Скачать
Четверг, 13.06.2019
"Охотник за штормами": невероятные работы эксперта по погоде из Канады (Фото)
1 / 27

"Охотник за штормами": невероятные работы эксперта по погоде из Канады (Фото)

Грег Джонсон (Greg Johnson) — талантливый фотограф, звезда охотников за торнадо на Netflix, диктор и эксперт по погоде из Канады. Грег задокументировал сотни штормов в Соединенных Штатах и Канаде. "Я провожу все свое время в погоне за яростными штормами канадских и американских прерий в поисках идеальной фотографии или видео", — говорит он. У Джонсона более 108 тысяч подписчиков в Instagram.
Фото: kykyryzo.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Искусство, Снимки, Штормы, Грег Джонсон.
21:24 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь