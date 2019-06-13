"Охотник за штормами": невероятные работы эксперта по погоде из Канады (Фото)

Грег Джонсон (Greg Johnson) — талантливый фотограф, звезда охотников за торнадо на Netflix, диктор и эксперт по погоде из Канады. Грег задокументировал сотни штормов в Соединенных Штатах и Канаде. "Я провожу все свое время в погоне за яростными штормами канадских и американских прерий в поисках идеальной фотографии или видео", — говорит он. У Джонсона более 108 тысяч подписчиков в Instagram.