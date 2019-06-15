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Суббота, 15.06.2019
"Вечное" украшение: завораживающие тату на шее (Фото)
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"Вечное" украшение: завораживающие тату на шее (Фото)

Есть смельчаки, которые не скрывают свои татуировки и показывают, насколько круто и гармонично можно набить рисунок на любой части тела. Их шеи украшают самые различные тату, начиная от милых минималистичных цветочков и заканчивая огромными монстрами. Предлагаем вам взглянуть на эти завораживающие работы, и, возможно, взять за идею один из вариантов.
Фото: twizz.ru
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04:27 Сегодня Телеграф
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