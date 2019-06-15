"Вечное" украшение: завораживающие тату на шее (Фото)

Есть смельчаки, которые не скрывают свои татуировки и показывают, насколько круто и гармонично можно набить рисунок на любой части тела. Их шеи украшают самые различные тату, начиная от милых минималистичных цветочков и заканчивая огромными монстрами. Предлагаем вам взглянуть на эти завораживающие работы, и, возможно, взять за идею один из вариантов.