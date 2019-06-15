Жизнь в одиночестве - это не всегда грустно: иллюстрации, которые это доказывают (Фото)

Яояо Ма Ван Ас — художница из Лос-Анджелеса, для которой работа одновременно еще и хобби. Основной мотив в ее работах — животные. Именно иллюстрации с ними получаются у Яояо наиболее теплыми и согревают душу. В Instagram-аккаунте художница делится своим творчеством.