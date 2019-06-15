Пейзажи, приключения и lifestyle-фотографии от фотографа из Канады (Фото)

Брэйдин Тот (Braedin Toth) — талантливый фотограф-самоучка, креативный директор, режиссер и авантюрист из Ванкувера, Канада. Он специализируется в основном на туристической фотографии. Брэйдин снимает много пейзажей, приключений и lifestyle-фотографий. На его страницу в Instagram подписаны более 229 000 человек.