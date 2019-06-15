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Суббота, 15.06.2019
Пейзажи, приключения и lifestyle-фотографии от фотографа из Канады (Фото)
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Пейзажи, приключения и lifestyle-фотографии от фотографа из Канады (Фото)

Брэйдин Тот (Braedin Toth) — талантливый фотограф-самоучка, креативный директор, режиссер и авантюрист из Ванкувера, Канада. Он специализируется в основном на туристической фотографии. Брэйдин снимает много пейзажей, приключений и lifestyle-фотографий. На его страницу в Instagram подписаны более 229 000 человек.
Фото: instagram.com
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Путешествие, Искусство, Снимки, Пейзаж, Фотограф, Брэйдин Тот, Braedin Toth.
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