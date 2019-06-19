Флористические снимки от фотографа из Англии (Фото) Дианна Язвински (Dianna Jazwinski) — талантливый фотограф и художник, в настоящее время проживающая в Западном Суссексе, Англия. Она фокусируется в основном на цветах, садах, растениях и флористической фотографии. Дианна снимает также много редакционных фото и натюрмортов.