Невероятные портреты от всемирно известного фотографа (Фото)

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Стив Мак-Карри является одной из самых культовых личностей в современной фотографии вот уже более 30 лет. На его счету – десятки обложек журналов и книг, более дюжины опубликованных книг и бесчисленное множество выставок по всему миру. Самая знаменитая фотография Стива называется просто "Афганская девочка".
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