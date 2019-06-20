Клубок идей: необычные поделки из пуговиц (Фото) Симпатичные поделки из пуговиц, способны выступить настоящим украшением любого интерьера. И в том, чтобы сделать эти элементы декора нет ничего сложного. Нужно лишь проявить фантазию, собрать необходимое количество пуговиц и выделить немного свободного времени на воплощение задумки.