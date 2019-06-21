Настоящее искусство не знает границ: а что если холстом будет телефонная будка (Фото)

Художники всего мира давно вышли за пределы традиционных бумаги и холста. Они переключились на интерьеры ресторанов, на стены зданий и даже на телефонные будки. Творцы по всему миру креативно подходят даже к уличному средству связи, чтобы их города выглядели красиво и необычно.