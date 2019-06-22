Как на картинке: потрясающие работы фотографа из Великобритании (Фото)

Кэт Готард (Cath Gothard) — талантливый фотограф-самоучка и аниматор, в настоящее время проживающая в Лондоне, Великобритания. Кэт фокусируется в основном на природе, животных и пейзажной фотографии.