Великолепные фотографии с конкурса на лучший снимок из дорожного путешествия (Фото)

AGORA – бесплатно приложение для обработки снимков, где пользователи могут показать свои работы и поучаствовать в различных конкурсах. Победители получают не только всеобщее признание, но и денежный приз. Предлагаем вам взглянуть на снимки, которые стали лучшими в тематике дорожных путешествий. Осторожно, после просмотра этих кадров захочется оставить все дела и отправиться в путь!