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Пятница, 21.06.2019
Astronomy Photographer of the Year: шорт-лист премии (Фото)
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Astronomy Photographer of the Year: шорт-лист премии (Фото)

Королевская обсерватория в Гринвиче, организатор ежегодного конкурса для фотографов Astronomy Photographer of the Year, объявила имена 22 номинантов. Их работы выбрали из 4,6 тысячи присланных фотографий. Представляем вашему вниманию подборку самых красивых астрономических снимков этого года.
naked-science.ru
Фото: naked-science.ru
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Премия, Астрономия, Королевская обсерватория, Astronomy Photographer of the Year, Конкурс для фотографов.
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