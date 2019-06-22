Атмосферные ландшафтные снимки талантливого фотографа из Ванкувера (Фото) Таль Варди (Tal Vardi) — талантливый фотограф, режиссер и авантюрист, который родился и вырос в Израиле, а в настоящее время проживает в Ванкувере, Канада. Таль фокусируется в основном на ландшафтной и туристической фотографии. У него более 17 800 подписчиков в Instagram.