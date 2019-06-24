Стильные наколки для души: необычные тату питерского мастера (Фото) Если даже вы не любите татуировки, работы питерского тату-мастера Егора Лещева не оставят вас равнодушными: они "рождены" чтобы вызывать эмоции. Варьируясь от забавных до трагичных, а порой и совершенно бессмысленных, они собрали в себе классику старой школы, веселье русского лубка и прекрасный питерский колорит с легким матерком.