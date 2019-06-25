Новые виды насекомых британского иллюстратора, вдохновленного героями популярных фильмов (Фото)

Ричард Уилкинсон (Richard Wilkinson) изображает новые виды насекомых, вдохновленные знакомыми лицами из поп-культуры. Две последние серии работ посвящены злодеям из фильмов ужасов и персонажам детских мультфильмов.