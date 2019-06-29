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"Magnum": фотографии, полные эмоций и вдохновения из коллекции известного агенства
Одержимость может быть замечена сразу или с удивлением обнаружена годы спустя. На примере коллекции снимков легендарного агентства Magnum, попробуем проследить как ведущие мировые фотографы справлялись со своей одержимостью и использовали её для создания удивительных фотографий.
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