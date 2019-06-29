"Magnum": фотографии, полные эмоций и вдохновения из коллекции известного агенства Одержимость может быть замечена сразу или с удивлением обнаружена годы спустя. На примере коллекции снимков легендарного агентства Magnum, попробуем проследить как ведущие мировые фотографы справлялись со своей одержимостью и использовали её для создания удивительных фотографий.