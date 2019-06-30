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Воскресенье, 30.06.2019
Бумажное искусство: невероятные работы турецкой художницы в технике квиллинг (Фото)
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Бумажное искусство: невероятные работы турецкой художницы в технике квиллинг (Фото)

Сена Руна (Sena Runa) — турецкая художница по бумаге, которая в настоящее время живёт в Лиссабоне. Она скручивает, сгибает и складывает слои бумаги, создавая красочные скульптуры и яркие композиции. Руна бросила офисную работу в 2015 году, чтобы полностью посвятить себя работе с бумагой в технике квиллинга, а в 2017 году написала книгу на эту тему. С каждым годом её мастерство повышается, а работы становятся всё более сложными и впечатляющими.
Фото: samodelkinoblog.com
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Художница, Искусство, Бумага, Квиллинг, Sena Runa.
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