Бумажное искусство: невероятные работы турецкой художницы в технике квиллинг (Фото) Сена Руна (Sena Runa) — турецкая художница по бумаге, которая в настоящее время живёт в Лиссабоне. Она скручивает, сгибает и складывает слои бумаги, создавая красочные скульптуры и яркие композиции. Руна бросила офисную работу в 2015 году, чтобы полностью посвятить себя работе с бумагой в технике квиллинга, а в 2017 году написала книгу на эту тему. С каждым годом её мастерство повышается, а работы становятся всё более сложными и впечатляющими.