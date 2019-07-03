Удивительная дикая природа на снимках фотографа из Южной Африки (Фото)

Новости культуры: Невероятные снимки дикой природы были сделаны фотографом Wim van dan Heever.

Невероятные снимки дикой природы были сделаны фотографом Wim van dan Heever из Южной Африки во время его поездок по Японии, Ботсване и Шпицбергену и многим другим местам.