Волшебные цветочные композиции на снимках фотографа из Японии (Фото) Мияко Кумура (Miyako Koumura) — фотограф и Instagrammer, проживающая в Нэрима-Ку, Токио, Япония. Она просто одержима цветами и цветочными композициями. Мияко исследует парки Токио, чтобы запечатлеть волшебные моменты цветения цветов.