Захватывающие фотографии морской жизни Нолана Омура (Фото)

Нолан Омура (Nolan Omura) — талантливый 21-летний фотограф, видеооператор, любитель океана и авантюрист из Оаху, Гавайи. Нолан снимает захватывающие фотографии океана, дельфинов, подводные портреты и сцены. У него более 357 000 подписчиков на Instagram.