Невероятная настенная живопись: муралы, которые вас поразят (Фото) Огромные картины на стенах авторства польского художника Димитриса Таксиса восхищают масштабом и совершенной техникой исполнения. Они свидетельствуют об увлечении мастера комиксами и кинематографом. Сильные по смыслу и прекрасные по форме, его потрясающие работы украшают стены на улицах родной для художника Польши, а также Афин, где сейчас живет Димитрис, и Италии.