Невероятная настенная живопись: муралы, которые вас поразят (Фото)

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Огромные картины на стенах авторства польского художника Димитриса Таксиса восхищают масштабом и совершенной техникой исполнения. Они свидетельствуют об увлечении мастера комиксами и кинематографом. Сильные по смыслу и прекрасные по форме, его потрясающие работы украшают стены на улицах родной для художника Польши, а также Афин, где сейчас живет Димитрис, и Италии.
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