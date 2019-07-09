Красочные уличные снимки от фотографа из Миссури (Фото) Том Виндекнехт (Tom Windeknecht) — талантливый фотограф, видеооператор и создатель контента из Миссури, который в настоящее время живет и работает в Редлендсе, штат Калифорния. Том фокусируется на минимализме и красочной уличной фотографии.