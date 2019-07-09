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Вторник, 09.07.2019
Волшебные пейзажные снимки фотографа из Хорватии (Фото)
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Волшебные пейзажные снимки фотографа из Хорватии (Фото)

Гарри Томлянович (Harry Tomljanović) — талантливый 24-летний фотограф-самоучка и авантюрист из Хорватии. Он специализируется главным образом на приключениях, ландшафтах и пейзажной фотографии. Гарри путешествует по всей Хорватии, чтобы запечатлеть ее прекрасную природу.
Фото: kykyryzo.ru
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Искусство, Снимки, Фотограф, Гарри Томлянович, Harry Tomljanović.
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