Волшебные пейзажные снимки фотографа из Хорватии (Фото) Гарри Томлянович (Harry Tomljanović) — талантливый 24-летний фотограф-самоучка и авантюрист из Хорватии. Он специализируется главным образом на приключениях, ландшафтах и пейзажной фотографии. Гарри путешествует по всей Хорватии, чтобы запечатлеть ее прекрасную природу.