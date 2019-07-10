Победители конкурса архитектурно фотографии: невероятные снимки (Фото)

Британский фотоконкурс "Искусство построения" (Art of Building) воспевает здания и отношения людей с городской средой. Участие в конкурсе бесплатное, его победителей выбирают как эксперты, так и простые зрители. Лучшие работы размещают на сайте BBC и в других мировых изданиях.