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Среда, 10.07.2019
Победители конкурса архитектурно фотографии: невероятные снимки (Фото)
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Победители конкурса архитектурно фотографии: невероятные снимки (Фото)

Британский фотоконкурс "Искусство построения" (Art of Building) воспевает здания и отношения людей с городской средой. Участие в конкурсе бесплатное, его победителей выбирают как эксперты, так и простые зрители. Лучшие работы размещают на сайте BBC и в других мировых изданиях.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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Конкурс, Архитектура, Творчество, Снимки, Конкурс архитектурной фотографии, Искусство построения, Британский фотоконкурс.
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