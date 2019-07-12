Как живые: невероятно реалистичные фигурки, сделанные из бумаги (Фото) Тина Краус - независимый иллюстратор и инженер по бумаге, которая живет в Мюнстере, Германия. Около двух лет назад она начала создавать бумажные скульптуры из тонкой крепированной бумаги.