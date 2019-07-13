"Крылатая призма": радужные крылья в работах фотографа Кристиана Спенсера (Фото) Художник и фотограф Кристиан Спенсер однажды стоял на веранде своего дома в Рио-де-Жанейро и сделал удивительное открытие: когда черные колибри-якобины летали на фоне солнца, и солнечные лучи проникали сквозь их раскрытые крылья, появлялся красивый эффект призмы.