Страна восходящего солнца на снимках фотографа из Японии (Фото) Хироки Фурукавы (Hiroki Furukawa) — талантливый фотограф-самоучка и путешественник, проживающий в Кумамото, Япония. Он фокусируется в основном на пейзажной фотографии. Хироки путешествует по Японии, чтобы запечатлеть захватывающие природные и городские пейзажи.