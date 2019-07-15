Скачать
Понедельник, 15.07.2019
Страна восходящего солнца на снимках фотографа из Японии (Фото)
1 / 27

Страна восходящего солнца на снимках фотографа из Японии (Фото)

Хироки Фурукавы (Hiroki Furukawa) — талантливый фотограф-самоучка и путешественник, проживающий в Кумамото, Япония. Он фокусируется в основном на пейзажной фотографии. Хироки путешествует по Японии, чтобы запечатлеть захватывающие природные и городские пейзажи.
Фото: kykyryzo.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Фотографии, Искусство, Снимки, Фотограф, Хироки Фурукавы, Hiroki Furukawa.
12:32 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь