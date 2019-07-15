Очень реалистичные миниатюры насекомых, сделанные из бумаги (Фото) Тина Краус (Tina Kraus) — независимый иллюстратор и инженер по бумаге, которая живет в Мюнстере, Германия. Около двух лет назад она начала создавать бумажные скульптуры из тонкой крепированной бумаги. Сначала она делала растения, затем насекомых и даже одного геккона. По словам художницы, у неё много идей относительно того, что делать дальше, но теперь ей остаётся найти на это время.