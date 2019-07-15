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Понедельник, 15.07.2019
Очень реалистичные миниатюры насекомых, сделанные из бумаги (Фото)
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Очень реалистичные миниатюры насекомых, сделанные из бумаги (Фото)

Тина Краус (Tina Kraus) — независимый иллюстратор и инженер по бумаге, которая живет в Мюнстере, Германия. Около двух лет назад она начала создавать бумажные скульптуры из тонкой крепированной бумаги. Сначала она делала растения, затем насекомых и даже одного геккона. По словам художницы, у неё много идей относительно того, что делать дальше, но теперь ей остаётся найти на это время.
Фото: masterlomaster.samodelkinoblog.com
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Искусство, Насекомые, Скульптуры, Миниатюры, Тина Краус.
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