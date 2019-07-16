Незаметные татуировки сделаны белыми чернилами (Фото)

Если вы давно мечтаете сделать татуировку, но боитесь, что она будет привлекать слишком много внимания, то мы нашли выход! Новый тату-тренд, набирающий обороты в Instagram, «white ink tattoo» – это татуировки, выполненные белыми чернилами. Такие невидимые татуировки даже мама не заметит!