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Вторник, 16.07.2019
Незаметные татуировки сделаны белыми чернилами (Фото)
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Незаметные татуировки сделаны белыми чернилами (Фото)

Если вы давно мечтаете сделать татуировку, но боитесь, что она будет привлекать слишком много внимания, то мы нашли выход! Новый тату-тренд, набирающий обороты в Instagram, «white ink tattoo» – это татуировки, выполненные белыми чернилами. Такие невидимые татуировки даже мама не заметит!
wuzzup.ru
Фото: wuzzup.ru
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04:21 Сегодня Телеграф
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