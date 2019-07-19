Красочные композиции для глаз придирчивых перфекционистов (Фото) Мультимедийный художник Адам Хиллмэн (Adam Hillman), называющий себя "упорядочивателем предметов", набрал более 300 тысяч подписчиков в Instagram благодаря своим красочным геометрическим композициям, которые он создаёт, фотографирует и публикует. Для своих тщательно разложенных композиций он главным образом использует различные продукты и повседневные вещи, такие как восковые мелки, посуда и монеты.