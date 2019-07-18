Новая программа AI Portraits превращает фотографии в портреты эпохи Возрождения (Фото) Для всех тех, кто вдоволь насостаривал себя в FaceApp, в сети появилось новое развлечение! Вашему вниманию, AI Portraits — программа, которая превратит ваше фото в портрет эпохи Ренессанса. Бостонские дизайнеры, создавшие этот проект (видимо, совместно с Микеланджело, Караваджо и Боттичелли), умудрились так настроить алгоритмы, что получившийся результат всегда получается удачным: либо качественным и красивым, либо упоротым и забавным.