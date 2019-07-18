Скачать
Четверг, 18.07.2019
Новая программа AI Portraits превращает фотографии в портреты эпохи Возрождения (Фото)
1 / 12

Новая программа AI Portraits превращает фотографии в портреты эпохи Возрождения (Фото)

Для всех тех, кто вдоволь насостаривал себя в FaceApp, в сети появилось новое развлечение! Вашему вниманию, AI Portraits — программа, которая превратит ваше фото в портрет эпохи Ренессанса. Бостонские дизайнеры, создавшие этот проект (видимо, совместно с Микеланджело, Караваджо и Боттичелли), умудрились так настроить алгоритмы, что получившийся результат всегда получается удачным: либо качественным и красивым, либо упоротым и забавным.
twizz.ru
Фото: twizz.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Портрет, Возрождение, Эпоха Возрождения, AI Portraits.
11:42 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь