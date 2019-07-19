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Невероятно красивые пейзажи от Филиппа Гоу (Фото)
Филиппа Гоу (Phillip Gow) — талантливый фотограф, видеоредактор и графический дизайнер, в настоящее время проживающий в Лондоне, Великобритания. Филипп фокусируется в основном на природе, горах и пейзажной фотографии.
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