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Суббота, 20.07.2019
Фетиши великих художников, которые они изображали на своих полотнах (Фото)
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Фетиши великих художников, которые они изображали на своих полотнах (Фото)

За всю историю искусства самые выдающиеся художники пытались продемонстрировать разнообразие своих интересов, навыков и подходов. Но какое бы количество тем они ни затрагивали, в большинстве случаев у них был один-единственный любимый сюжет.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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