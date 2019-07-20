Фетиши великих художников, которые они изображали на своих полотнах (Фото)

За всю историю искусства самые выдающиеся художники пытались продемонстрировать разнообразие своих интересов, навыков и подходов. Но какое бы количество тем они ни затрагивали, в большинстве случаев у них был один-единственный любимый сюжет.