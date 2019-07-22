Невероятная Швейцария на снимках Sinhue Boksberger (Фото) Sinhue Boksberger — талантливый фотограф-самоучка, оператор дрона и авантюрист из Швейцарии. Он фокусируется в основном на путешествиях и пейзажной фотографии. Фотограф путешествует по всей Швейцарии, чтобы запечатлеть волшебные пейзажи.